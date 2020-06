¿Mi Smartphone tiene virus? 7 señales para saberlo

Con el masivo uso de los teléfonos inteligentes se ha incrementado también los ataques a estos dispositivos. Los virus ocasionan muchos problemas como consumos de datos excesivos o datos personales robados. Lo vemos mucho en el consumo de las tarjetas de crédito.

Para deshacerte de esos pesados virus, instala un buen programa antivirus en tu celular para escanearlo y limpiarlo de malware. Algunos recomendados son Kaspersky, AVG y Avast, que cuentan con versión especial para smartphones.

Mariano de Osma, CEO de Cuy Móvil comparte 7 tips para reconocer los síntomas más comunes de un teléfono con virus. ¡Toma nota!

1. Una repentina aparición de ventanas emergentes o pop-ups

Si observas anuncios invasivos y ventanas emergentes en el teléfono, es una señal segura de que se ha infectado con algún virus. Los pop-ups que aparecen de la nada y que redirigen a sitios web dudosos podrían ser una señal clara de que has instalado, sin saberlo, una aplicación dañina en tu dispositivo. Evita hacer clic en los anuncios.

Intenta recordar las últimas apps que has descargado y determina cuál de ellas podría haber provocado el problema. Si logras identificarla, desinstala inmediatamente.

2. Aumento en el uso de datos

Cuando el teléfono está infectado, normalmente utiliza tus datos para mostrar anuncios o enviar información desde el teléfono. Si observas un aumento repentino e inexplicable en el uso de datos, podría ser que el celular se ha infectado con un programa malicioso.

Revisa el consumo de tus datos para determinar si alguna aplicación está usando una cantidad inusual. Si ves algo sospechoso, desinstala esa aplicación inmediatamente.

3. La batería se agota rápidamente

Los virus o malwares utilizan los recursos del teléfono para alimentar la infección. Una de las señales de un teléfono infectado es el agotamiento repentino de la batería. Si tu smartphone se está quedando sin batería a menudo a pesar de tener poco tiempo de haber sido adquirido, es hora de evaluar las posibles razones.

Ve a Ajustes y abre la sección de batería del teléfono para ver qué aplicación consume más energía. Identifica la aplicación que más energía consume y analízala para ver si es una aplicación genuina o si está causando problemas en tu dispositivo.

4. Llamadas y mensajes inexplicables

Un síntoma de infección en tu teléfono Android son las llamadas y mensajes extraños e inexplicables. Los virus se replican propagándose de un dispositivo a otro a través de textos, correos electrónicos, etc. Si tu teléfono está infectado, puede enviar mensajes extraños, generalmente con un enlace, a todos tus contactos.

Si varios de tus amigos te han comentado haber recibido mensajes de spam de tu parte, es probable que tu teléfono esté infectado con un virus. Pide a tus amigos que no abran ningún mensaje o que hagan clic en los enlaces.

5. Sobrecalentamiento del teléfono y mal funcionamiento

Cuando el teléfono se infecta con un virus, este utiliza los recursos del mismo equipo para extenderse. No sería raro que el teléfono empiece a sobrecalentarse y ponerse más lento a pesar del poco uso.

6. La aparición de aplicaciones desconocidas

Este es un síntoma muy común de virus en un dispositivo Android, pero que a menudo se pasa por alto. El malware puede llegar a tu teléfono con aplicaciones que descargaste. Se infiltran y no te darás cuenta de que has descargado un virus o programa malicioso hasta que empieces a ver los signos mencionados.

Es importante que descargues aplicaciones sólo de la Play Store por tu seguridad. Asegúrate de que las aplicaciones estén bien calificadas y lee los comentarios antes de descargarlas. Si ves aplicaciones desconocidas que no has descargado, desinstálalas inmediatamente.

7. El Internet se conecta por sí solo

Los virus y otros programas maliciosos utilizan los datos de tu teléfono para expandirse. Si la conexión Wi-Fi o tus datos se activan repentinamente sin tu intervención es casi seguro que se trata de un virus o programa malicioso.

Este tipo de programas pueden anular tus preferencias y conectarse a internet por sí mismos. Si ve una actividad extraña, escanea tu teléfono en busca de virus.

¿Cómo detectar y eliminar virus en el celular?

Mira este vídeo y aprende paso a paso.