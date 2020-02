Gelatina de patita: ¿Cómo preparar este maravilloso postre y por qué consumirlo?

Seguro que ya has escuchado a tus padres repetirte desde muy niña, que comer las patitas del pollo es bueno para las articulaciones. Sin embargo, poseen un aspecto que no nos motiva a comerlas de un bocado por lo que solemos repensarlo y terminar con un "no" rotundo, a un alimento que es, realmente maravilloso.

Las patitas de pollo son consideradas colágeno natural, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, cuida la piel y previene el envejecimiento, fortalece las uñas y el cabello, acelera la cicatrización, fortalece los huesos, ayuda a aliviar el estrés, disminuye la presión arterial, fortalece las encías, ayuda a controlar el peso estimulando el metabolismo, aumenta la producción de glóbulos rojos

(Foto/lostiempos)

La gelatina de patita es una excelente manera de consumir este alimento, ya que posee un sabor súper agradable. Si tienes niños, recuerda que es importante inculcarles desde pequeños el buen hábito alimenticio y preparar esta receta, es una excelente manera de guiarlos en ese camino.

Su preparación sigue siendo artesanal, luego de cocinar la pata durante un largo tiempo se le añade canela, higos, clavos de olor, entre otros alimentos para dar el toque dulce. La receta ha ido de generación en generación, actualmente se innova con sabores a naranja o leche.

Recuerda que además de ser deliciosa, la gelatina de pata que puede ser blanca o morena, tiene propiedades curativas, estéticas y alimenticias.

Mira el vídeo del portal Buenazo y aprende a preparar 5 postres criollazos