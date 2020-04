¿Los videos de los OVNIS son reales? El Pentágono aclara la situación [VIDEO]

El Pentágono de los Estados Unidos aclaró que las grabaciones que circulan en redes sociales donde se observan objetos voladores no identificados (OVNI) identificados por sus pilotos se deben a unos sucesos que acontecieron en el 2004 y 2015.

Ante las dudas de los usuarios de internet, sobre si los videos son reales o no y si es que estos se tratarían de ovnis, el Departamento de Defensa aclaró que estos objetos voladores están clasificados como "no identificados".

“La secretaría de Defensa ha decidido publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que pudieran surgir después de que estas imágenes fueran filtradas y comenzaran a circular en internet”, explicó el Pentágono mediante un comunicado.

¿Cuándo se grabó el video de los ovnis por parte de los pilotos del Pentágono?

Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos señaló que las imágenes fueron filtradas y circuladas en internet desde 2007 y 2017. Sin embargo, el primer video fue grabado en el 2004, donde dos pilotos observaron un objeto largo flotando a gran velocidad y del mismo modo ocurrió en el 2015 cuando la escena se repitió.

El diario The New York Times publicó en el 2017 dos de los videos grabados por los pilotos y el o tro, por la conocida "Academia de la Ciencia y el Arte de las Estrellas".

¿Qué es un OVNI?

Es aquel objeto volador no identificado que puede ser observado a cierta distancia y no llega a ser aclarado mediante una investigación. De esta manera, el ovni no permite tener información clara y precisa acerca de su origen.

No necesariamente es un objeto tecnológico sino también una estrella, meteorito o avión. Anteriormente, este era llamado como "platillo volador".