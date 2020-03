La Tierra tiene dos Lunas y nadie se había dado cuenta [VÍDEO]

La Tierra, desde hace tres años, alberga en su órbita a una miniluna, según un grupo de astrónomos de Arizona, en Estados Unidos, quienes la descubrieron y le han estado haciendo el debido seguimiento.

El nuevo satélite de la Tierra fue visto por primera vez el 15 de febrero por los científicos estadounidenses Theodore Pruyne y Kacper Wierzchos en el Observatorio Mount Lemmon. Y recibió el nombre de 2020 CD3, sin embargo, se espera que nos abandone pronto.

Este objeto mide entre uno y seis metros de diámetro y su órbita sugiere que se la atracción de la Tierra la atrapó hace unos tres años, según informa la NBC.

“GRANDES NOTICIAS. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente / Posible mini luna llamada 2020 CD3. En la noche del 15 de febrero, mi compañero de equipo de Catalina Sky Survey, Teddy Pruyne, y yo encontramos un objeto de magnitud 20”, refirió Kacper Wierzchos, investigador del Catalina Sky Survey en el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona.

El Catalina Sky Survey, un proyecto financiado por la NASA, tiene como objetivo escanear el cosmos para descubrir y rastrear objetos cercanos a la Tierra, particularmente aquellos que podrían representar una amenaza para la Tierra.

Se podría revelar más información sobre la mini luna en las próximas semanas y meses a medida que los astrónomos continúen observándola.

