Tres signos del zodiaco que no superan a su ex

Es verdad que duele terminar una relación. Y es que al finalizar se le dice adiós a un sinfín de experiencias, emociones, expectativas y frases que solo tienen sentido si esa persona con quien juraste amor eterno es tu interlocutor.

Sin embargo, muchas veces no escribimos el punto final, y solo hemos pausado la historia porque nos cuesta dejar partir a nuestra supuesta media naranja.

Hay tres signos del zodiaco que se caracterizan por querer tropezar siempre con la misma piedra, según Jessica Lanyadoo, astróloga y autora de Astrología para las relaciones reales. Explica que ellas buscarán cualquiera excusa para tratar de entablar una comunicación con su ex, ya sea para saludarlo por las fiestas de fin de año, preguntarle cómo está o cualquier excusa audaz que se les ocurra. ¿Eres una de ellas?

Géminis

Cuando normalmente piensas en signos que hacen movimientos audaces, los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) probablemente te vienen a la mente. Después de todo, están orientados a la acción y viven el momento. Pero, Lanyadoo dice que en realidad es Géminis quien tiene más probabilidades de enviar un mensaje a todos los demás.

Escorpio

Escorpio contactará a un ex sin dudarlo, puesto que en ellos predomina la terquedad, dice Monahan, y la razón detrás de enviar mensajes a su ex a menudo se debe a su necesidad de validación.

"A los escorpiones les gusta pensar que tienen un gran impacto en las personas que conocen y nada podría ser más cierto para las personas que entran en la categoría de ex", dice Monahan.

Cáncer

La excepción a la regla es dulce y cariñoso. Un Cáncer no está tratando de coquetear o llamar su atención, el signo nostálgico probablemente enviaría un mensaje a un ex solo porque pensaron en esa persona. "Aunque sus motivos son generalmente genuinos y provienen de un lugar de preocupación, los cánceres no enviarían DM a un ex para volver a estar juntos", dice Monahan.