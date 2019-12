¿Por qué despiertas a las 3 de la mañana? Ten cuidado con la hora muerta

¿Alguna vez te has despertado entre las 3 y 3:33 am y has sentido que alguien te observa muy de cerca? Si te ha pasado, hoy te contaremos cuál es su significado.

Según la medicina tradicional china, nuestro ciclo de sueño puede revelar muchos detalles de nuestro estado físico y emocional.

Por ello, para el mundo de la medicina tradicional china, cuando nos despertamos a las 3 de la mañana puede ser por una acumulación de ira.

Pero según el mundo esotérico los sueños siempre buscan revelarnos algo o prevenirnos de algún hecho.

La hora del tiempo muerto

Despertarnos a “la hora del tiempo muerto” tiene una explicación. Cuando se analiza esta hora tiene una connotación satánica.

¿Por qué? Pues, corresponde a una cifra que es la mitad exacta al 666. Sin embargo, otros mencionan que también se debe a que Jesucristo habría muerto a las 15:00 horas y según algunos teólogos aseguran que el diablo se opone siempre a Dios, burlándose de los símbolos, pero también imitándolo.

Por ello, a las 3:33 de la madrugada es la hora en la que la maldad tiene más fuerza. Esta es la razón en la que los hechiceros realizan sus ritos y algunos aprovechan en realizar invocaciones de magia negra, pactos satánicos y otras prácticas.

Muchos espiritistas recomiendan que en las habitaciones no tengan espejos y si las hay debemos de cubrirlos, puesto que son portales que permiten que las almas malas salgan del inframundo.