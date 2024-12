“Me vas a colaborar con la suma de 20 palos por el tema que vas a subir a tocar en mi zona de San Juan de Lurigancho, acá todos van a pagar derecho de piso, si no los sacamos arrancados igual que Chechito”, dijo el representante a Trome.

No conforme con esto, luego del atentado al bus de la orquesta piurana, estos recibieron un nuevo mensaje de los delincuentes, quienes los amenazaron con enviarles una granada.

“Ya empecé. No me pararon balón, así que hablen y dialoguen porque si no con derramamiento de sangre será. Ya hice el primer atentado, la próxima será una granada y los hago volar a todos”, fue el mensaje que enviaron a la agrupación.