Karla Tarazona confiesa que fue maltratada por su expareja: "Llegaba con golpes"

Todo ocurrió mientras trabajaba como comediante en el programa Recargados de Risa. La conductora reveló que sus últimos años en el show no fueron fáciles. No solo tuvo que enfrentar el maltrato físico de su expareja, sino que también soportó las burlas de compañeros del programa que, en lugar de apoyarla, se mofaron de su situación.

"Yo te voy a decir algo, en aquella época, yo al principio bien, luego ya no la pasé tan bien. Justo en esa época yo estaba en una relación donde había mucho maltrato. Yo llegaba a veces al programa con ciertos golpes y en esa época no había mucha concientización sobre el maltrato a la mujer, era la burla de mis compañeros", contó Karla Tarazona.

"En esa época no me daba cuenta, porque si fuera ahora, la historia sería distinta, pero en época era más la vergüenza. Los últimos años no la pasé muy bien, incluso hay sketchs donde se notaban las bromas en doble sentido y el por qué me hacían las bromas (se burlaban que mi pareja me pegaba). Solo Mariella se disculpó conmigo", dijo.