El reportero de 'Amor y Fuego' interceptó al futbolista Christian Cueva en el aeropuerto y le preguntó: "Ha salido una denuncia que le has hecho a la madre de tus hijos por denuncia física y psicológica. ¿Qué tienes que decir de ello?". A lo que 'Aladino' respondió: "Hay cosas que yo no hablo, no hablo frente a cámaras".