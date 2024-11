“Me he dado cuenta que tú haces muchos TikToks, ¿Quién te los enseña?”, preguntó la pequeña presentadora y ‘Cata’ no dudó en responder con sinceridad. “¡Yo se los enseño a mi mamá! Mi mamá no me los enseña a mí, yo se los enseño a mi mamá”, dijo la menor mientras sonreía y veía a María Pía, quien alcanzó a reaccionar riendo con incomodidad.