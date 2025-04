Kepa Amuchastegui, actor de "Betty, la fea", enfrenta dura batalla contra el cáncer: “Ya no podré trabajar”

LEE MÁS: Mamá de Alejandra Baigorria no puede más y toma radical medida tras ser agredida por su hija durante boda

"Desde luego, no voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de tres años" , declaró conmovido. Según relató, todo empezó con un sangrado al orinar que lo llevó a someterse a varios exámenes médicos. "Me dijo [su nefrólogo] que revisando los exámenes míos que aparecían en mi página de la EPS había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga" , confesó.

" Frente al cáncer maligno de la vejiga me presentaron tres opciones", relató: una cirugía mayor para extraer la vejiga y próstata, descartada por su débil estado de salud; quimioterapia, inadecuada por su riñón dañado; y radioterapia, desechada por el riesgo de daño a otros órganos. "El estado de mi organismo no podría soportarlo", lamentó.

Actualmente, Amuchastegui recibe inmunoterapia, un tratamiento que estimula el propio sistema inmunológico para combatir las células cancerosas. "Tiene unos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando" , explicó.

La enfermedad no solo afectó su salud, sino también su vida profesional. "Inútil decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir, y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero", expresó con dolor. Por ello, pidió a sus seguidores colaboración económica para enfrentar esta difícil etapa.