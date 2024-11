¿De qué murió Song Jae Rim, actor de kdramas? Causa revelada por la policía

El reporte se realizó a las 12:30 p.m., cuando un amigo, preocupado porque Song Jae Rim, no asistió a una reunión planificada, decidió ir a su casa. Al entrar, descubrió al actor en el suelo y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Esta triste noticia ha dejado consternados tanto a sus seguidores como a la industria, que despide a una figura que dejó una huella en la televisión y en el corazón de sus fans.

Song Jae Rim se inició en el mundo del espectáculo como modelo. Hizo su salto al cine con la película del 2009, "Actresses" . En el 2011 debutó en la televisión con el popular kdrama "Flower Boy Ramyun Shop" y para el 2012 fue parte del reparto de "The moon embracing the sun" de MBC.

En los últimos años, participó en series coreanas como "Inspiring Generation", "Two Weeks", "Unkind Women", "Our Gap-soon". Su último trabajo en pantalla fue "My Military Valentine".