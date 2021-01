Leticia Calderón y Gaby Spanic se contagiaron de COVID-19

Las actrices de exitosas telenovelas mexicanas, Lety Calderón y Gaby Spanic, anunciaron en sus respectivas red social que contrajeron la COVID-19.

Lety Calderón pide que oren tras tener coronavirus

La protagonista de 'Esmeralda' utilizó su cuenta de Twitter para confesar la lamentable noticia, que ha alcanzado también a su familia.

Por ello, la artista dio a conocer con unas emotivas palabras, su experiencia con el virus y pidió que oren por su pronta recuperación.

“Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, indicó Leticia.

Gaby Spanic contrajo la COVID-19

Por su parte, la recordada intérprete de 'La Usurpadora' asombró al sumarse a lista de los personajes públicos que se contagiaron.

La artista venezolana tampoco dio a conocer cómo obtuvo el virus, pero sí los síntomas que ha tenido. De acuerdo a la actriz, se habría contagiado durante sus viajes por trabajo.

“Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas”, contó la actriz en la transmisión en vivo de Instagram.

A su vez, Gaby Spanic reveló que no ha presentado síntomas graves y solo tiene la voz un poco ronca: “Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”.