Ernesto Pimentel anunció que seguirá en América TV hasta el 2021

Tenemos “Reventonzado” por mucho más tiempo. El programa de Ernesto Pimentel se ha convertido en uno de los más exitosos de la televisión nacional, y ya se confirmó que seguirá al aire un año más, así lo confirmó el artista.

En una entrevista con un medio local, el presentador de televisión que personifica a la querida Chola Chabuca contó que está pronto a renovar contrato con América TV para el siguiente año.

“Ya se ha planteado mi renovación (con América Televisión), mi contrato vence en enero y me han pedido continuar, así que estamos en conversaciones. Cerramos un gran año, pero sobre todo permitiéndome hacer ayuda social”, dijo.

El artista se mostró feliz con la sintonía que ha obtenido en las últimas semanas, pues el Reventonazo se viene colocando en la cima de los sábados por la noche, como se ve reflejado en el ratind el último fin de semana, 10,7 puntos.

“Vamos bien hace bastantes semanas, ha sido un año de mucho esfuerzo en medio de la pandemia, nos esforzamos en hacer un programa exitoso, así que estoy agradecido con mi público y compañeros”, señaló la figura de canal 4 a Trome.

Ernesto Pimentel con nuevos proyectos a la mira

Por otro lado, Pimentel reveló que quiere acabar el 2020 de excelente manera y que seguirá asumiendo nuevos retos, no solo en el trabajo, para este 2021.

“(Cierro el año) Abrazando la vida, la ola a la que me quiero subir no es una de tristezas, sino de nuevos retos. Quiero cosas nuevas para mí, amo mi trabajo, pero no es todo en mi vida”, acotó.