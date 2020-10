Gino Assereto genera preocupación en su salud tras fuerte mensaje

Gino Assereto generó preocupación en sus seguidores, al exponer en su reciente publicación de Instagram, un misterioso mensaje que estaba acompañada de una fotografía donde lucía diferente al habitual figura que solía mostrar con mayor masa muscular.

Gino Assereto en Instagram sorprendió con su misterioso mensaje

Los fanáticos del concursante de 'Esto es guerra' lo alentaron y brindaron su apoyo tras conocer las reflexivas palabras que hizo público, mientras se veía un rostro más delgado.

“Soy producto de la farsa que viví. Mi personalidad no es más que la ignorancia que adquirí. Desde niño me educaron con castigos y pa no sufrir: Empecé a mentir, a modo de sobrevivir”, indicó la expareja de Jazmín Pinedo.

Ante ello, los comentarios en la plataforma digital no se hicieron esperar, recordándole el cariño que le tienen ante el esfuerzo que demuestra en los reality que ha pertenecido.

“No digas eso por favor. Hoy por hoy eres una gran persona porque te costó a ti tu sacrificio, logros que se verán poco a poco, tiempo al tiempo. Buen corazón solo hay que conocer y sacar siempre lo bueno de ti”, escribió una cibernauta.

Gino Assereto cuenta que ama a Jazmín Pinedo | VIDEO

Gino Assereto ofreció una entrevista en el programa ‘Estás en Todas’ confesó que siempre amará a Jazmín Pinedo porque es la madre de su hija y tuvo una relación de siete años.

“Yo en este momento estoy enfocado en mis cosas. Creo que por primera vez le estoy dando verdadera importancia a mi vida. He aprendido a conocerme, a quererme, a respetarme y he encontrado cosas maravillosas en mí.

Creo que ha llegado el momento de conocer al Gino Assereto que está adentro. Me siento feliz conmigo mismo y creo que eso es lo principal para mí, amarme”, terminó el chico reality.