Louis Tomlinson gana ‘Artista del Verano' con casi 27 millones de puntos en la radio 96.5 TDY

Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, obtuvo el reconocimiento de ‘Artist of the Summer’ con 26,830,849,00 de puntos de sus seguidores, por ello no dudó en agradecer a sus fans por el logro frente a la competencia.

El reconocido cantante fue nominado a ‘Artist of the Summer’ por la radio 96.5 TDY junto a BTS, Lauren Jauregui y Monsta X, convirtiéndose en el ganador indiscutible con la masiva votación a su favor, logrando incluso sobrepasar a las fans de BTS que obtuvieron un resultado de 5,446,446,00 billones de puntos.

Ante el éxito, la misma emisora radial reconoció la astronómica cifra a través de las redes sociales: “Esto es inmenso”. Cabe resaltar que la dedicación de 'Louies' (el nombre de la fandom de Louis) definitivamente brilló a través de este resultado.

Louis Tomlinson agradece apoyo de sus seguidores

El artista respondió emocionado al apoyo de sus fans vía Twitter: “Sólo quiero agradecer enormemente a todos los que votaron. Los números son una locura. Enviando amor a todos ustedes”

Just want to say a massive thank you to everyone who voted. The numbers are fucking crazy. Sending love to you all x https://t.co/p62bT8SiR8 — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) September 11, 2020

Con su primer y único álbum “Walls”, Louis alcanzó varios hitos, como ser el primer álbum nuevo de un artista de Arista Records en casi nueve años en alcanzar el top 10 en la lista y ser número 1 en países como México.

¿Qué pasó con Louis Tomlinson tras One Direction?

Luego que One Direction haya anunciado que se tomarían un 'break' de la banda (no han anunciado una ruptura definitiva), cada miembro siguió a desarrollar una carrera como solistas. Tras cinco años desde la separación de One Direction y 4 singles de Louis, sacó su primer álbum. ‘Walls’, el cual llegó a ubicarse en el #1 en iTunes en 30 países el mismo día del lanzamiento.

Dentro del tour del álbum, logró vender arenas completas, teniendo que añadir más fechas para su tour por demanda popular en Río de Janeiro, Nueva York, Santiago de Chile y más ciudades.

‘Walls’ recibió la atención y el reconocimiento que se merece, demostrando el nivel de honestidad y la capacidad que Louis tiene como compositor. A las felicitaciones también se sumó Niall, ex-miembro de One Direction, a través de twitter: “Hay que llevar a Tommo a la cima de las listas. Este álbum es de calidad y merece estar ahí arriba”.