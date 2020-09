Deyvis Orosco lució tierno momento junto a su mamá y Cassandra por primera vez en público

Deyvis Orosco emocionado por cumplir un año más de vida junto a las personas que ama, sorprendió en su cuenta de Instagram al presentar a su mamá por primera vez en público junto a su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid.

Deyvis Orosco en Instagram compartió así su cumpleaños junto a su mamá y su pareja

El intérprete de cumbia conmovió a sus seguidores al mostrar inédito instante de cómo celebró su cumpleaños al lado de su progenitora y la hija de Jessica Newton.

“Te amo, mamá. Dame un beso”, comentó Deyvis Orosco en una de sus historias, donde su mamá no deseaba que salga su rostro pero sí el amor por su hijo, llegando a darle un beso en la mejilla.

Entre los detalles especiales que tuvo en su día, el cantante contó que su mamá le había cocinado, acompañada de Cassandra, quien quedó satisfecha con la cena.

Cassandra Sánchez De Lamadrid en Instagram y su conmovedor mensaje de cumpleaños a Deyvis

"Y cuando nuestros hijos nos pregunten como logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste “hagámoslo juntos”. Feliz Cumpleaños Mi Vida, no me canso de repetir que si la gente conocieran al hombre detrás del artista quedarían tan enamorados como yo", indicó la joven.

"Desde tu inquebrantable espíritu frente a cualquier adversidad hasta tu noble corazón que tiene la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Siempre creí que los príncipes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano. Gracias por siempre ser tú y mostrarme que hasta lo mas imposible se puede convertir en realidad si uno comienza a hacer. Que este año materialice TODO lo que tienes en la cabeza pero sobre todo en el corazón. Te amo mi amor", sostuvo Cassandra.

Por su parte, el artista agradecido dejó una emotiva publicación en su plataforma digital: "Mi gente muchas gracias por todas sus muestras de cariño y apoyo a lo largo de todos estos años. Celebro un cumpleaños diferente pero con la familia, gracias mi reina @casemaze por la sorpresa y ser parte de este nuevo año", acotó Deyvis en su red social.