Korina Rivadeneira: Mario Hart conmueve con su gran parecido a su bebé Lara | VIDEO

Korina Rivadeneira se convirtió en mamá el último domingo y conmovió a todos sus seguidores al mostrar inéditas grabaciones donde se la veía emocionada cargando a su bebé recién nacida.

Ante ello, la modelo compartió en su cuenta de Instagram el gran parecido de su pequeña con Mario Hart, sorprendiendo con la tierna fotografía donde posaba padre e hija.

Mario Hart en Instagram compartió así el nacimiento de su bebé

Mario decidió hacer público su felicidad al tener por fin a su menor junto a su mamá, captando el instando cuando sus dos amores estuvieron juntas por primera vez.

Korina Rivadeneira en Instagram: Mario Hart luce idéntica a su bebé Lara

La intérprete contenta reveló en su red social la nueva etapa que vive junto a su esposo, quien sufre cuando se lleva la enfermera a su primogénita para su control, pues, adora tenerla abrazada.

Además, entre las grabaciones se pudo comprobar el gran apoyo del piloto a la primeriza mamá, cuidando a su pequeña o cargándola para que no llore, demostrando Korina que su esposo y Larita son como dos gotas de agua aunque todavía es pequeñita y los niños van cambiando.

Korina Rivadenira y su experiencia en la lactancia

“Me siento feliz, ahora amanecí con dolor, pero no es un dolor del que me queje, es un sentimiento totalmente distinto, es puro amor, no puedo quejarme porque solo me basta mirarla y es muy satisfactorio”, comentó Korina a 'América Hoy' tras haberle hecho una heredita su bebé ante el primer contacto de la lactancia.

Además, la actriz, agregó: “Desde el primer día le estoy dando de lactar, le estoy dando calostro... Ella es tan tranquilita, desde el primer momento me agarró perfecto, me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado”.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira es una modelo y actriz venezolana que se hizo conocida en el Perú por ser parte de diferentes realitys de competencia y trabajar en algunas series de televisión. Actualmente es pareja de Mario Hart, con quien se casó y ahora está esperando un bebé que nacería a mediado de setiembre.