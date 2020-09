Melissa Klug tras encontrarse disfrutando del mar: "Con muchas ganas de amar”

Melissa Klug compartió con sus seguidores la etapa que está viviendo en medio de la pandemia junto a sus hijos. Por ello, la empresaria publicó en su cuenta de Instagram imágenes resaltando la paz que siente al estar disfrutando unos días frente al mar.

Antes de haber salido de la ciudad, la madre de los menores de Jefferson Farfán reveló durante la grabación del programa 'Mi mamá me cocina mejor que la tuya':

“Es la tercera vez que asisto al programa y, en realidad, siempre me he divertido mucho porque una cosa es cocinar en tu casa y otra, en un programa de televisión, con el estrés del tiempo encima. Pero esta vez me pasó algo curioso, le eché pisco a la comida y casi se incendia mi plato y la cocina (risas)”, acotó.

Entre los momentos que se transmitió, Klug admitió que no le gustaba cocina: “prefiero mil veces limpiar que agarrar una cebolla”. Pero, al ser consultada por sus sentimientos, dejó un mensaje subliminal luego de haberse difundido una romántica fotografía con el jugador de Universitario de Deportes, Jesús Barco.

¿Cómo va tu corazón?, le preguntaron a la joven durante el concurso de cocina.

“Mi corazón siempre estará feliz y contento, con muchas ganas de amar”, sostuvo.

Melissa Klug en Instagram compartió sus días frente al mar junto a su familia

Luego de las grabaciones, la mamá de Samahara Lobatón expuso cómo se encuentra pasando en la playa, donde mostró a su pequeño manejando cuatrimotos y utilizando mascarilla como parte de los protocolos de protección ante la pandemia.

Además, Melissa aprovechó en publicar una imagen de su estadía fuera de la ciudad.