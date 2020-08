Rafael Cardozo: “Saliendo la vacuna, pongo fecha exacta para mi matrimonio”

El modelo Rafael Cardozo y la influencer 'Cachaza' ya tienen nueve años de relación y sus fans no dejan de hablar de un posible matrimonio entre la pareja, pero todo se habría cancelado por la pandemia del coronavirus.

En el programa ‘En Boca de Todos’, el integrante de ‘Esto es Guerra’ dio algunas declaraciones, después de haber escuchado a Reinaldo Dos Santos, quien reveló que Cardozo se casará en el 2022.

“Gracias por el momento. Yo sí me voy a casar con Carol (Reali, conocida como Cachaza), tardé un poco, sí. Me iba a casar este 2020, sí, pero no pude por la pandemia. Me caso en 2021, se va a equivocar Reinaldo Dos Santos (quien expresó que se casaban en 2022)”, mencionó.

Después de explicar la situación, conductores del programa le preguntaron por su relación de 9 años con su pareja y la monotonía:

“Ella no se acostumbró a nada, porque todo es nuevo. Nada es normal, no es una cosa de que se cae en la costumbre. Son 9 años que de verdad nos amamos, nos queremos y nos vamos a casar. Este año le voy a regalar el anillo, pero no me estén presionando ni me pongan contra la pared”, resaltó.

Rafael Cardozo también dejó en claro expresó que no se casará hasta que salga la vacuna contra la covid-19.

“Saliendo la vacuna, pongo fecha exacta para mi matrimonio”, menciona.

“(Si no llega la vacuna) ahí no me caso. Ya convivo hace 9 años con ella, entonces la fiesta quiero hacerla con mi familia que he creado en Perú. Tengo muchos amigos que trato como familia”, añadió.