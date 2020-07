Mónica Cabrejos sobre Radio Capital: “Me voy eternamente agradecida” | VIDEO

¡Se apaga la señal! La periodista Mónica Cabrejos es una de los personajes más emblemáticos de Radio Capital, emisora que anunció su cierre el pasado 27 de julio del 2020.

Radio Capital es uno de los muchos medios en Perú que ha tenido que cerrar por la crisis del coronavirus.

Tras esta situación, Mónica quiso dejar un mensaje a sus seguidores y oyentes, quienes la siguen fielmente desde hace varios años.

Cabrejos reveló haberse sentido asombrada por la decisión de RPP (grupo al que pertenece Radio Capital) y resaltó que no se ve molesta y mucho menos resentida.

“No íbamos a pasar este programa como si fuera uno más. Todos sabían que a la medianoche se apagaba la señal de Radio Capital. Eso no significa, y lo digo de manera personal, que definitivamente yo me vaya molesta o resentida”, expresó la conductora.

Después, también quiso agradecer a sus compañeros y oyentes:

“Yo triste, triste, no estoy, me apenan los compañeros, me apenas otras cosas y esta ha sido una oportunidad magnífica”

“Me voy eternamente agradecida a quienes me dieron la oportunidad de estar con ustedes y acompañarlos cuatro años. Agradecer eternamente a los oyentes, estoy segura que esto es un simple hasta luego”, finalizó Mónica