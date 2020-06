Día del Padre: los espectáculos se adaptan para celebrar este fin de semana

El aislamiento social para luchar contra la pandemia ha volcado las experiencias al mundo virtual. Es por ello que, para celebrar el próximo Día del Padre, Teleticket trae una variada oferta de entretenimiento que van desde los S/. 8.00 soles. Espectáculos musicales, standup comedy, rutinas de humor, conferencias y talleres de cocina serán parte de las opciones de entretenimiento que estarán disponibles para engreír a papá.

“El periodo de confinamiento nos ha llevado a replantearnos la forma de disfrutar, pero no a dejar de hacerlo y homenajear a quienes más queremos. Aprovechemos este día para regalar buen entretenimiento y celebrar a nuestros padres” comentó Luis Eduardo Gonzalez, gerente general de la mencionada empresa.

Para quienes disfrutan del humor, el sábado 20 de junio a las 8:00 p.m. llega el standup comedy “Appi”, un espectáculo en vivo en el que el público propone temas relacionados a la paternidad, mientras que Luis Melgar y Carolina Santisteban los incorporan magistralmente a la puesta en escena. Ese mismo día, a partir de las 7:30 p.m. será el turno del live show “A reír con el Chato Barraza”, con lo mejor de la rutina de chistes de este comediante.

Música para cada papá

Además hay una diversidad de espectáculos musicales adaptados a los gustos de cada padre, para poder engreírlos en su día. Así, Los fanáticos de Raphael podrán disfrutar este domingo 21 de junio a las 5:00 p.m. de “Yo Soy Raphael”, una interpretación en la voz de Alberto Ravines con lo mejor del repertorio del astro español y que incluye los temas “Mi gran noche”, "Digan lo que digan", "En carne viva", "Escándalo", "Como yo te amo", "Cierro mis ojos" y "Yo soy aquel".

Para los amantes del rock y el grunge noventero, Radio Bizarro producciones traerá un “Tributo a Nirvana”, a cargo de la banda The Servants, quienes traerán grandes temas de la agrupación de Kurt Cobain como “Come as you are”, “Dumb” y “Smells like teen spirit”. La cita es el sábado 4 de julio a las 10:00 p.m.

Los padres más espirituales y que buscan experiencias relajantes, no podrán perderse “The Healing Music” del músico Chayo Saldarriaga, un repertorio compuesto por 27 minutos de sonidos sanadores que ayudan a disminuir los niveles de estrés y ansiedad, además de fortalecer el sistema inmune. Esta opción estará disponible en la plataforma del 10 al 30 de junio.

Elige el show que le quieras regalar a tu papá si aún no tienes un regalo para él.