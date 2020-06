Esto es Guerra: Productora General no descarta tener a Jossmery Toledo en el reality

Mariana Ramírez del Villar señaló que aún no se ha reunido con Jossmery Toledo, sin embargo, no descarta trabajar con ella en Esto es Guerra. Es así como la productora general de reality echó por la borda las constantes críticas que viene recibiendo la ex suboficial de la PNP.

Jossmery Toledo viene siendo presa de críticas luego que se viralizara un video de TikTok donde porta su traje de suboficial y luego se deja ver en un ceñido vestido, muchos catalogaron esta acción como una falta de respeto al uniforme.

A raíz de ello se hizo pública su vida amorosa. Y aunque tiene derecho a salir con quien desea, los reproches no se han hecho esperar. Más aún cuando iniciaron los rumores sobre su posible integración a Esto es Guerra.

Ante ello, un diario local preguntó Mariana Ramírez del Villar sí Jossmery Toledo ya había firmado su contrato para entrar al reality, a lo que la productora indicó: "Aún no".

Des esta manera, la mujer de televisión no descartó la posible entrada de la joven.

Respecto a las criticas sobre el regreso de Mariana Ramírez del Villar, la directora de ProTV remarcó: “Son más las personas que nos quieren”.

“Estamos entusiasmados, adaptándonos a esta nueva normalidad porque no es fácil producir en estas condiciones, pero tenemos las ganas de hacer un programa que nos acerque más a la gente”, concluyó.