¡No se quedó callada! Yahaira Plasencia quiso estar más cerca de sus seguidores y realizó una transmisión en vivo en el Facebook de Radiomar desde su cuarentena, la cual muchos aseguran que lo hace en Rusia junto a Jefferson Farfán. Sin embargo, sus detractores no tardaron en conectarse en este live y le enviaron comentarios negativos y la insultaron. Esta situación no pasó inadvertido para la salsera y les respondió.

Insultaron a Yahaira Plasencia durante transmisión en vivo y ella les contestó

Yahaira Plasencia estuvo hablando animadamente con sus seguidores en un enlace en Facebook, pero cuando se cansó de recibir comentarios ofensivos hacia su persona, ella decidió contestarles.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad que triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado se ponga a escribir sandeces. La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, respondió la salsera.

Pero eso no fue todo, la intérprete de ‘Cobarde’ también dio un mensaje de reflexión a todos los que estaban conectados en su live.

“El mundo está cambiando. Si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, sigue a ese cantante. Cada persona puede elegir lo que le gusta”, agregó.

¿Yahaira Plasencia está en Rusia con Jefferson Farfán?

A través de sus historias de Instagram, Yahaira Plasencia ha mostrado el lugar donde está realizando su cuarentena.

Según las imágenes que compartió la salsera, ella está en ciudad que está nevando, lo cual hizo aumentar los rumores de que estaría en Rusia junto a Jefferson Farfán.

Video - Insultaron a Yahaira Plasencia durante transmisión en vivo y ella les contestó