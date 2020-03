Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Ambos actores tienen una linda historia de amor que empezó en el 2006.

A pesar que en la actualidad el mundo pasa una terrible situación por el coronavirus, y que ellos se encuentran haciendo cuarentena voluntaria en Estados Unidos, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez no quisieron pasar por alto su aniversario.

Alessandra Rosaldo celebra 14 años de relación con Eugenio Derbez con romántica carta

En Instagram, Alesandra Rosaldo le dedicó a Eugenio Derbez un hermosos video con imágenes de ellos juntos y de fondo se oye la voz de cantante interpretando el tema ‘All of me’.

A este tierno video en Instagram le acompañó una extensa carta romántica, en la que Alessandra Rosaldo agradece al padre de Aislinn Derbez todas las enseñanzas que comparten.

“¡14 AÑOS JUNTOS HOY! Feliz Aniversario amor mío @ederbez Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. TE AMO CON TODA LA FUERZA DE MI SER. Y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO!”, fue lo que escribió Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez dedica emotivas palabras de amor a Alessandra Rosaldo

Luego de esta hermosa publicación de Alessandra, Eugenio Derbez también le dedicó románticas palabras a su esposa.

“No quería dejar pasar este día sin felicitarte pero sobre todo agradecerte. Has construido tanto conmigo. En todos sentidos. Cada cosa que hoy forma parte de mi vida es por y para ti. 14 años de lo que nos falta juntos ❤ Te amo @alexrosaldo”, escribió el comediante mexicano.

Video – Alessandra Rosaldo en Instagram compartió tiernas imágenes con Eugenio Derbez