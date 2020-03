William Levy destaca al ceviche como el mejor plato en su restaurante de Miami

William Levy considerado uno de los más recordados galanes de telenovelas que nos conquistó con su actuación y mirada cuando protagonizaba junto a Jacky Bracamontes o Maite Perroni, decidió dejar los melodramas para dedicarse a su otra pasión.

Aunque el actor se alejó de las pantallas, se dedica ahora su negocio en Miami donde tiene un restaurante lujoso y no duda en destacar su amor por la comida peruana donde presenta al ceviche como uno de los platos más deliciosos, no solo en su negocio sino en Instagram.

Cabe recordar que el cubano cuando tuvo una entrevista en El gordo y la flaca, contó que se quedó fascinado con nuestros sabores nacionales de la cocina.

"La fusión japonesa con peruana me gustó. Cuando estuve en Japón, probé muchos platos japoneses. También tuve la oportunidad de estar en Perú y es donde mejor comí. Tuvimos la idea de hacer la fusión y encontramos a German, un chef peruano excelente, ahí es donde nos presentó lo que se conoce como Nikkei. Quería un restaurante donde me guste ir a comer. Yo estoy acá todo el tiempo, la gente viene, me tomo fotos. La comida es buena, como decimos en cuba, es todo un animal".

William Levy en Instagram

Como parte de su nuevo emprendimiento del intérprete, a través de sus redes sociales suele mostrar lo mejor que puedes encontrar en su negocio.

Por ello, no dudó en destacar y presentar al ceviche como una de las mejores delicias que pueden probar, donde no solo puedes comer el clásico platillo, también brinda la fusión con la comida Nikkei.

