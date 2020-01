Magaly Solier gana premio como mejor actriz en Chile

¡Felicidades! Magaly Solier fue premiada como mejor actriz en Festival de Cine de Chile, por su papel en la película Lina de Lima. A través de su cuenta de Facebook, la actriz peruana dio la feliz noticia.

"Quiero agradecer a María Paz por confiar en mí. Agradecer al Festival de Cine de Chile (Fecich) por este reconocimiento a mi trabajo. Me siento muy honrada. Sigo adelante, como Lina de Lima", escribió la protagonista de La teta asustada.

Lina en Lima, Magaly Solier interpreta a una inmigrante peruana que llega a Chile para buscar un futuro mejor.



La actriz encarna a una mujer de 35 años que trabaja como empleada del hogar, quien viaja una vez al año a Perú para ver a su hijo. Sin embargo, la relación es cada vez más distante.

"El hijo vive en Lima con la abuela. Lina lo ve una vez al año. Su expareja, el padre del adolescente, tiene otra familia. Para ella es un padre ausente. Pero no tanto: hay una vida en paralelo, que ella empieza a descubrir. Tal vez sea ella la que no tiene lugar, ya que no hay razones para volver. Lina ha cumplido su meta, lo está haciendo, pero carga esa culpa, entonces comienzan a pasar cosas absurdas", contó la directora de la película, María Paz González, a la prensa.