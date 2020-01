Alicia Keys inicia los Grammy con desgarrador mensaje a fallecido Kobe Bryant [VIDEO]

La cantante estadounidense Alicia Keys es la conductora de los Premios Grammy 2020 y conmovió a todos los asistentes y al mundo entero al dedicarle palabras al deportista Kobe Bryant.

"En la noche más grande de la música todos nos sentimos muy tristes porque Los Ángeles, EUA y todo el mundo perdió un héroe. Estamos en la casa que construyó Kobe"

Como sabemos, el deportista acaba de fallecer en un penoso accidente que también acabó con la vida de su hija.

Además del discurso, la celebridad cantó junto a ‘Boyz II Men’ "It's So Hard to Say Goodbye”. Muchos usuarios califican como la peor tragedia del deporte en los últimos años.