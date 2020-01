Fernando Carrillo celebró sus 50 años acompañado de famosos actores [FOTOS]

Fernando Carrillo conquistó a su público con importantes papeles como galán de telenovela, alcanzando la fama junto a las estrellas como Thalía, Adela Noriega y Laura Flores en Televisa.

El actor demuestra que a sus 50 años todavía conserva un cuerpo de infarto y tiró la casa por la ventana, organizando su fiesta de cumpleaños donde sorprendieron la presencia de varios artísticas conocidos del medio.

Cumpleaños de Fernando Carrillo

El venezolano no quiso pasar desapercibido la mitad de una década vivida, por ello, organizó una fiesta donde diferentes personajes públicos no se perdieron la celebración. Con la presencia de la prensa, el intérprete no dudó en responder a TvyNovelas, lo contento que se siente a su edad.

"Hoy me siento en el mejor momento, en el más agradecido de mi vida después de haber pasado muchas cosas y haber cometido algunos errores, pero lo bueno es que no soy el único que comete errores, y a los 50 años te vas dando cuenta de que lo más importante en vida es ayudar, es dar; gana el que más ayuda, no el que más acumula".

¿Qué actores famosos estuvieron invitados en la fiesta de Fernando Carrillo?

Entre los invitados al evento, llegaron a festejar la productora Carla Estrada, el publicista Joe Bonilla, la actriz Ivonne Montero y el empresario Rafael Herrerías.

Foto: Edson Vásquez

Situación de Fernando Carrillo y su hijo

El artista también fue consultado por la situación legal que lleva por su menor. “Mi deseo más grande es ver a mi hijo nuevamente, y que este 14 de enero, en el consulado de Estados Unidos en Mérida, me den la visa de trabajo que ya está pagada y otorgada para que pueda ir a verlo a Miami, y así solucionar esos problemas”.

Vídeo - Hijo de Fernando Carrillo

Novia de Fernando Carrillo

A través de las redes sociales, Fernando luce orgulloso y feliz al lado de su joven enamorada que es menor por 29 años, enterneciendo a sus seguidores compartir una imagen de ambos juntos.

Novelas - Fernando Carrillo y Adela Noriega 'María Isabel'