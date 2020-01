Aracely Arámbula y su sexy anuncio del estreno de "La Doña 2"

Aracely Arámbula sabe cómo inspirar a sus seguidores en Instagram y es por ese motivo que la actriz mexicana no dudó en ser ella misma quien promocione la segunda parte de su telenovela "La Doña".

Usando un sexy bikini y dentro de su piscina, la artista decidió regalar un adelanto de lo que será esta nueva entrega de Telemundo. No cabe duda de que ella es una mujer muy segura y es por eso que se luce tal y cómo es.

En varias ocasiones le han preguntado cómo hace para lucir un cuerpo de 10, pues ella no guarda secretos y asegura que una buena alimentación y hacer ejercicios continuos son la clave perfecta para mantenerse no solo en forma sino que también saludable.

A través de un video publicado la "Chule" aprovechó para enviar un mensaje a sus 4.4 millones de seguidores, a quienes les deseó que este año que acaba de iniciar esté lleno de bendiciones, de salud y sobre todo que puedan disfrutar de una gran historia como ‘La Doña 2‘, historia que dará inició el próximo 13 de enero por Telemundo.

“Estoy en ansias igual o más que ustedes porque he esperado tanto este gran comienzo que ya quiero que estrenemos, faltan 10 días nada más”, explicó.

En el clip que tiene una duración de dos minutos y que hasta el momento lleva más de 325 mil reproducciones, la famosa mexicana compartió su secreto para lucir espectacular a pesar de no ir con frecuencia al gimnasio durante los últimos días:

“No he ido tanto al gym, pero no importa porque la energía del mar nos mantiene muy fuertes”, explicó.