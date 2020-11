“No saben qué dolor se siente. Soy del pueblo”: Edison Flores pidió la renuncia de Manuel Merino

A través de su cuenta de Instagram, Edison Flores, futbolista destacado de la selección peruana, no dudó en levantar su voz de protesta tras el asesinato de los dos jóvenes que estuvieron presentes en la segunda marcha nacional, exigiendo la renuncia de Manuel Merino.

El deportista sintió mucho dolor al enterarse que los dos jóvenes murieron tras ser alcanzados por los perdigones que la PNP les tiró durante la protesta.

El mediocampista de la Selección Peruana, a través de sus redes sociales, pidió la renuncia del jefe de Estado y dejó un extenso mensaje en el que aseguró sentirse identificado con los peruanos que “lucha cada día y más ahora”.

“Muchas personas me dirán ´zapatero a tu zapato', ‘tú qué sabes si solo eres de fútbol'. No me digan que no hable, no saben qué dolor se siente”, empezó su mensaje Flores.

Y agregó: “Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos, los valores, que me hacen ser como la gente que luca cada día y más ahora”.

“Lo siento amigos, conocidos y familiares que no comparten mi pensamiento, pero soy del pueblo y moriré siendo del pueblo. Tal cual, no quiero ser indiferente”, concluyó el futbolista, que antes de pronunciarse ya había pedido, también por Instagram, la renuncia de Manuel Merino.