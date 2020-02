Fernanda León, la nueva estrella de la natación que busca llegar a Tokio 2020

Dentro de su mochila Fernanda León no sólo carga libros y cuadernos. Allí también lleva sus sueños de convertirse una de las mejores nadadoras peruanas. Combina la etapa escolar con el deporte, dos caminos que le aseguran el éxito.

Con apenas 14 años, Fernanda ya transita por el circuito de la alta competencia. Sus dotes para desenvolverse en la piscina la llevaron a ganar cinco medallas en los últimos Juegos Sudamericanos Escolares, disputados en la ciudad de Asunción (Paraguay). Esta buena actuación la hizo concientizarse y creer más en que puede llegar lejos en la disciplina acuática.

Redobló sus entrenamientos. Los hace en horas de la mañana y de la tarde, eso incluye trabajos en el gimnasio. Se da un tiempo para resolver los temas del colegio con una enseñanza personalizada en su casa que le permite no detener su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos París 2024. Antes buscará triunfar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Por estos días se le ve concentrada en mejorar su estilo con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa UANA Panamericana de Natación, que se celebrará desde el viernes 21 al domingo 23 en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional, escenario que fue edificado para albergar los Juegos Lima 2019.

“Me estoy preparando un mes y medio para UANA Panamericana de Natación. Antes participe en el open y el torneo nacional. Trabajé fuerte en mejorar mis estilos (100 metros mariposa y 400 combinado). Mi meta es lograr los récords nacionales absolutos y competir con las más fuertes de otros países como mi actual contrincante, la brasileña Beatriz Becerra, quien me gana en 50 y 100 mariposa”, indicó Fernanda León.

Rendimiento alto

Nada la distrae en su intención de permanecer en el circuito olímpico rumbo a París 2024. En su categoría se encuentra ubicada en el segundo lugar del ranking. El objetivo más próximo es ganar la medalla dorada en el torneo panamericano de natación o estar en algún podio.

“Me gustaría entrar a competir en el circuito olímpico con ese selectivo que habrá en abril. Las marcas las tengo más o menos. Me falta un segundo o medio segundo. Estoy seguro que puedo lograrlo. Muchas personas me dicen que soy muy pequeña, que me presiono demasiado por querer hacer todo. Yo creo todo esfuerzo vale la pena porque representar al Perú en unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Panamericano es un sueño que siempre anhelo concretar”, señala la entusiasta nadadora.

Fernanda León entrena todos los días a doble sesión y tiene trabajo de pesas y funcional con circuitos, saltos y ligas.

Este año estudia el cuarto años de secundaria en Home School y necesitará un tutor porque las exigencias en los estudios serán mayores.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) con el Ministerio de Educación brinda apoyo al deporte escolar.

Con información de Andina