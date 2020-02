Industria láctea acusa de ignorante a Joquín Phoenix tras discurso animalista

En la pasada ceremonia de los Premios Oscar 2020, el actor Joaquin Phoenix, tras recibir la estatuilla a “Mejor actor”, recitó un discurso que no dejó indiferente a nadie. Así criticó, entre otras cosas, la explotación animal con una referencia directa a las vacas lecheras.

Ante ello, las cabezas de la industria láctea en Estados Unidos le mandaron un contundente mensaje al popular “Joker”, a quien acusaron de ignorante por brindar un discurso animalista sin fundamentos.

“Si él [Phoenix] estudiase el compromiso de los granjeros de la industria láctea con el bienestar de los animales, y tuviera una comprensión plena de la contribución que hacen los productos lácteos a una dieta nutritiva, especialmente para los niños, podría tener una percepción distinta del valor que las lecherías aportan a la salud mundial y de la importancia del sector para el sustento global”, aseveró el portavoz de la Federación Nacional de Productores de Leche de EE. UU., Alan Bjerga, en declaraciones a FOX Business.

Recordemos que en su discurso durante la entrega de premios en los Oscar 2020, Phoenix criticó la explotación animal, particularmente la de las vacas. “Pensamos que tenemos derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche debía ser para su ternero y la ponemos en café o cereales”, sentenció el actor.

Sin embargo, el portavoz confirmó que la industria láctea no se verá afectada por las palabras de famosos. “La gente compra leche porque es nutritiva y saludable para su familia”.

Discurso de Joaquin Phoenix en los Oscar 2020

“He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta, he sido cruel y a veces ha sido difícil trabajar conmigo... pero muchos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad”, dijo Phoenix en la importante entrega de premios.