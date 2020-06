Especialista explica por qué las personas están buscando a sus exparejas por la cuarentena

En un testimonio para el periódico británico The Independent, Mike, un joven de 25 años contó que había vuelto a hablar con su expareja con quien había terminado nueve meses atrás, pero por la cuarentena decidió comunicarse con ella otra vez.

Esta no es la única historia, pues existen varias personas que han pasado por la misma situación, no solo en el país británico sino también en otras partes de latinoamérica.

Encuestas revelan qué opinan las personas de sus exparejas

En una encuesta realizada a 2000 personas por el sitio de citas eharmony determinó que una de cada cinco personas se ha comunicado con su expareja.

El 27% de las personas encuestadas manifestó que habían buscado a sus exparejas ante la prohibición de salir con otras personas. Otra parte respondió que se debía a la soledad y aburrimiento. Mientras que un 22% respondió que el encierro los había llevado a la reflexión.

Alex es otro joven de 27 años que intenta no comunicarse con su expareja desde que la cuarentena inició, pues ambos terminaron hace dos años atrás.

Esta duda que sumergió a Alex en decidir en hablarle o no a su exnovio se dio, debido a que, vio una adaptación de la novela Sally Rooney que trata sobre una relación tóxica, por lo que, esto provocó que varias preguntas rondearan por su cabeza en relación si sus problemas con su ex pareja tan solo fueron malos entendidos o no.

¿Por qué las personas deciden hablar con sus exparejas?

La terapeuta Kate Moyle, experta en relaciones de pareja, explicó que "es una respuesta muy humana querer cosas que no tenemos". Asimismo, agregó que "durante el confinamiento, esto es más frecuente porque podemos sentirnos solos, especialmente si estamos solteros o vivimos solos".

De modo que, retomar la comunicación con una expareja con la que tuvimos una mala relación o un final triste podría desencadenar una nueva relación tóxica.