Enséñale a tu pareja las 10 reglas de oro para un placentero sexting durante la cuarentena

A medida que los días de cuarentena han aumentado más de lo que imaginábamos, el sexting no se quedó atrás, y también creció. En varios países del mundo, se disparó el número de personas que deciden enviar mensajes eróticos a sus parejas, pues, el aislamiento no ha sido motivo para que la relación se enfríe y esta, por supuesto, ha sido la mejor opción que muchas tienen para mantener la pasión viva en su relación, a pesar del aislamiento.

Crece el sexting durante la cuarentena

La mayoría de parejas están separadas, no pueden esconder la pasión y el deseo que sienten de estar cerca. Mientras más pasan los días de aislamiento más crecen las ganas y es algo que no podemos evitar. Pues, tanto él como ella no tienen contacto ni con la pareja ni con nadie más. De esta manera, el envío de mensajes eróticos o contenido visual como fotos o videos provocadores es lo más común en estos tiempos difíciles.

Poco a poco, se hace tendencia como un secreto a voces que está presente, pero que muchos no lo comentan. No viene de ahora, esto ya existía y quizá este escenario ha sido la excusa perfecta para que muchas parejas practiquen el sexting con normalidad y pierdan el temor.

Sin embargo, el buen sexting amerita, por lo menos, 10 reglas fundamentes que tú y tu pareja deben aprenderla. No puede faltar ninguna de las siguientes normas o te quedarás con las ganas de disfrutar un placentero chat. Pues, hasta para enviar mensajes y fotos "hots" debes tener en cuenta ciertos detalles que agradecerás haberlo leído.

Despacio y suave

Todo de a poco, probablemente ahora más que nunca, tienes más tiempo disponible que antes, así que esta regla no será difícil. Primero, rompe el hielo, no vayas de frente, con tranquilidad anda despacio, hasta llegar a los mensajes más calientes. Recuerda, que el preámbulo lo pone más interesante y sube la temperatura a cualquiera.

Sé detallista con tu pareja

Mientras más detalles mejor, dilo todo, no te guardes nada. Es mejor que cuando hayas llegado al punto máximo de la temperatura entre tú y tu pareja, cuentes todo lo que te imaginas o deseas con mucho detalle, es decir; sé descriptiva en tus fantasías sexuales ¡Tu pareja volará! Él empezará a hacerse imágenes en su mente y solo tú estarás ahí.

Creatividad para el sexting

Definitivamente, aquí es donde debes aflorar tu mejor lado creativo. Es ahora o nunca. Conviértete en una experta, escoge los mejores ángulos o poses para tus fotos eróticos. Pero no lo hagas esperar mucho. Puedes ponerte una ropa especial; lencería, la que más te gusta o crees que podría provocarlo.

Te puedes ayudar de un mensaje de voz con un tono suave y misterioso. Dile lo que te gustaría en ese momento, lo mucho que lo deseas, dale matices y no seas tímida.

Sinceridad en tus gustos sexuales

Desde un inicio, debes ser sincera con tu pareja en lo que te gusta o no, tampoco debes fingir que algo te parece bien cuando en realidad no. Además, si es tu pareja él debe conocer tus gustos o fantasías.

Cuidados durante el sexting

Cuando decides hacer sexting con una persona que no es tu pareja o alguien del que no confías completamente, ten cuidado. Si bien es cierto, ahora hay más personas que deciden practicarlo, ya que, tenemos el impedimento de salir. Posiblemente, pasemos un buen tiempo sin volver a estar en contacto con la gente. Esto tiene todavía para un buen rato, pero es mejor no desesperarse y actuar con precaución.

Así que, dentro de este contexto, tenemos que cuidar también nuestra intimidad, ya que, intercambiar contenido propio e íntimo, no se debe hacer con cualquier persona. A partir de esto, corremos el riesgo del chantaje o acoso sexual. Siempre ten la seguridad de que estás compartiendo tu intimada con una persona segura.

Tú también dale esa confianza a tu pareja. Que él sienta que vas darle buen uso a lo que él decide darte. No solo las mujeres estamos expuestas a estos problemas sexuales, ellos también. Y es normal que al comienzo sintamos cierto temor o miedo, así que, tómate el tiempo de crear esa seguridad en la relación.