Signos del zodiaco: ¿Por qué algunos solo buscan tener sexo?

Para los signos zodiacales, el amor y el deseo son deseos intangibles que van por distintos caminos, pero a veces estamos tan apegados con esa ‘persona especial’ que no logramos identificar cuáles son sus verdaderas intenciones.

Si bien existe gran compatibilidad entre un singo zodiacal y otro, los resultados no suelen ser iguales para todos. Así como hay parejas que se complementan a la perfección, también están las que intentan de todo sin poner el corazón en juego.

Aquí te mostraremos por qué tu ‘compañero ideal’ no desea mantener una relación y solo te busca para tener encuentros casuales.

ARIES

Te has estado fijando en chicos egoístas que solo buscan lo que les conviene y se enfocan en tu cuerpo, no en tu mente, tu personalidad ni tu alma.

TAURO

Te has ilusionado con hombres tóxicos a los que no les importa a quien lastimas. Son los que mienten y manipulan hasta obtener lo que desean.

GÉMINIS

Te has enamorado de chicos que no saben valorarse a sí mismos, además no saben lo mucho que tienes que ofrecer, no saben ver tu verdadera belleza.

CÁNCER

Te atraen los chicos inmaduros, por lo que no están emocionalmente preparados para una relación seria y no pueden darte lo que realmente mereces.

LEO

Tienes una debilidad por los chicos egoístas, los que solo se preocupan por sus necesidades y jamás consideran las tuyas.

VIRGO

Has caído con chicos llenos de conflictos, no saben lo que quieren y así no pueden darte lo que necesitas.

LIBRA

Te atraen los chicos que se sienten solos y detestan esa sensación, por eso siempre buscan compañía en la cama, no entienden que ese cambio debe provenir de ellos mismos.

ESCORPIÓN

Te atraen los chicos inseguros y no saben llevar una relación seria porque no sabrían manejarla.

SAGITARIO

Te atraen los chicos inseguros y ellos permanecen a tu lado por la forma en que fortaleces su ego, quieren sentirse amados, pero no saben amar a los demás.

CAPRICORNIO

Tienes debilidad por los hombres dañados, los que han sido lastimados en el pasado y para protegerse primero te lastiman a ti.

ACUARIO

Adoras a los hombres coquetos, pero ellos se enamoran todos los días, no saben decidir ni valorar a una mujer como tú.

PISCIS

Los chicos que te atraen son muy ambiciosos, se enamoran fácil, pero nada les parece suficiente por lo que nunca se sienten conformes.