¿Es efectiva la vacuna para quienes tuvieron la COVID-19?

La fase III de las candidatas a vacunas contra el nuevo coronavirus está en marcha en distintos países de la región. En Perú se abrirá el registro para el segundo grupo de voluntarios de los ensayos clínicos, de los cuales se exhortó a los adultos mayores a que participen en ella.

Frente al trabajo constante que vienen realizando los laboratorios, las personas tienen distintas preguntas en torno a la efectividad de la vacuna. Una de las recientes preguntas que le hicieron llegar al Dr. Elmer Huerta es si es que esta tendrá efectividad en las personas que hayan tenido la COVID-19.

"Lamentablemente aún no tenemos respuesta, porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la enfermedad. Si la COVID-19 no brinda una inmunidad permanente, las personas que han tenido la enfermedad tendrán que vacunarse. Habrá que esperar más estudios al respecto", explicó el especialista en salud pública.

¿Por qué la COVID-19 afecta más a los varones mayores?

La verdad es que hay varias teorías, pero no se sabe exactamente por qué los hombres tienen mayor riesgo de complicarse por COVID-19 que las mujeres. Se piensa que las mujeres están protegidas por las hormonas femeninas, argumentó el Dr. Elmer Huerta.

"Se piensa también, como lo dijimos en el episodio del 20 de mayo, que los hombres tienen mayor número de receptores ACE2, que son usados por el virus para ingresar a las células. Tampoco se tiene una explicación al porqué la enfermedad se complica más en las personas mayores", acotó el especialista en salud pública.

Candidatas a vacuna contra la COVID-19

Este domingo 27 de setiembre a las 6 p. m. se abrirá el registro para el segundo grupo de voluntarios de los ensayos clínicos, que tendrán como sede el Centro de Investigación Clínica e Inmunizaciones de la UNMSM. La inscripción se llevará a cabo en la página web www.vacunacovid.pe.

El primer grupo, en Perú, estuvo compuesto por 3 mil voluntarios que serán evaluados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Cayetano Heredia.