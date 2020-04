Científicos revelan que complicación en la sangre está matando a pacientes con COVID-19

El coronavirus continúa afectando al mundo y causando alrededor de 200 mil muertes en todos los países. Hasta el momento no existe una cura para la enfermedad y con el pasar de los días, los científicos descubren nuevos detalles del virus que podría complicar la situación de los pacientes que luchan por sus vidas.

Según revelaron, cada vez son más los casos que se reportan de esta deficiencia presentada en los vasos sanguíneos, los cuales complican la situación de los pacientes y los ponen en riesgo de muerte.

Problema de la sangre y coronavirus provocan muerte

Las primeras muestras llegaron desde Atlanta, donde cada vez son más los médicos que conforman el Team Covid de los 10 hospitales agrupados en el sistema de salud de la Emory University quienes reportaron la misma complicación: un extraño problema con la sangre.

Pese a que le habían suministrado anticoagulantes, continuaban desarrollando inusuales coágulos. Cuando todos los profesionales informaron sobre idénticos panoramas Craig Coopersmith, el jefe del equipo, dijo: “Fue el momento en que supimos que teníamos un gran problema”. Lo mismo estaba ocurriendo en otros centros de salud.

Sin embargo, la novedad traía consigo otra complicación. La mayoría de los profesionales que se prepararon para combatir el coronavirus Sars-CoV-2 tenían en mente otro tipo de agravamientos: problemas pulmonares, en los riñones, cerebro, corazón, intestino, hígado... pero no en la sangre.

La preocupación crece de tal manera entre los profesionales de la salud que algunos plantearon la controvertida posibilidad de dar anticoagulantes preventivos a todos los enfermos de COVID-19, incluso a aquellos que están lo suficientemente bien como para permanecer en sus hogares mientras se recuperan totalmente.

Autopsias a pacientes de coronavirus dan respuestas

Pero, los casos registrados en Atlanta no son los únicos. Según revelaron los médicos que trataron este tipo de complicaciones, las autopsias alrededor de todo el mundo muestran que los pulmones de las víctimas fatales del coronavirus tenían cientos de microcoágulos en su interior en lugar de lo que suelen ver cuando tratan una neumonía.

Algunos de ellos, “errantes”, en ciertos casos viajaron a la cabeza o al corazón de los pacientes, provocando ataques cardíacos o hemorragias cerebrales.

“El problema que tenemos es que, si bien entendemos que hay un coágulo, todavía no entendemos por qué hay un coágulo. No lo sabemos. Y por lo tanto, tenemos miedo”, dijo a The Washington Post el doctor Lewis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania y jefe de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos. Coopersmith coincide: “Hay un entendimiento universal de que esto es diferente”.

Hasta el momento los médicos continúan investigando sobre lo sucedido, debido a que ello explicaría que mucha gente esté muriendo en sus casas por los abruptos cambios en su organismo.