La trama sigue a Wilfred James, un granjero que asesina a su esposa, Arlette, con la ayuda de su hijo, Henry. La motivación detrás de este acto macabro es que Wilfred no está dispuesto a perder su granja, que Arlette planea vender. Pero, como en toda historia de terror que se precie, las consecuencias de este asesinato no serán nada simples. No solo la justicia terrenal se cernirá sobre ellos, sino que algo mucho más siniestro comenzará a acecharlos. Un ejército de ratas, que parecen tener una conexión oscura con la muerte de Arlette, y la aparición de la esposa muerta de Wilfred, desencadenarán una serie de eventos aterradores que llevarán a los personajes al borde de la locura.