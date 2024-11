El abogado de la familia de la víctima de feminicidio en Comas, Aarón Alemán , señaló que no se ha descartado la tesis de que el suboficial PNP Darwin Condori Antezana , principal sospechoso del crimen, haya sido asesinado para encubrir los actos delictivos de terceros.

"Nos han dicho, de una fuente confiable que se le habia ubicado en un hotel. Sin embargo, esta persona habría trasladada a una clínica San Juan Bautista de SJL. Como no existe una comunicación oficial de la clinica, no podría indicar una afirmación (en referencia a que el efectivo se suicidó)", señaló.

"Nosotros partimos del hecho que evidentemente no ha actuado solo. Bajo los modos, esto ha tenido acompañamiento o ayuda. Le dieron un aviso que no vaya a su domicilio porque era objeto de diligencia de la PNP y evitaron su captura como tal. Esos policias, al igual que los que no recibieron la denuncia, son los principales sospechosos de su muerte que podría conllevar a un asesinato. Eso se sabrá con el exámen legal", señaló.