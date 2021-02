¿Se puede eliminar tu nombre de Infocorp en 24 horas o pagando para que lo hagan?

“¡Eliminamos tus deudas de Infocorp por 500 soles!”, “¿Adiós a la lista negra de Infocorp?”, “Te borramos de Infocorp en 24hrs”. Este tipo de “ofertas” se encuentra navegando no sólo en las redes sociales, sino también en las redes de mensajería más conocidas y suelen captar la atención de aquellos peruanos que cuentan con una calificación negativa en Infocorp. No obstante, este tipo de “publicidad” no es más que una estafa.

La única manera de estar positivamente en la central de riesgos es pagando puntualmente tus deudas o poniéndote al día. Si quieres conocer todas tus deudas, puedes revisar tu reporte completo aquí.

“Lamentablemente, este tipo de fraudes son cada vez más constantes; la pandemia ha impactado gravemente en la economía de los peruanos y personas inescrupulosas se aprovechan de esta situación para ofrecer falsas promesas sobre limpiar tu historial crediticio”, indica Javier Mori, Director Legal de Infocorp - Equifax.

Esta nueva modalidad de robo tendría como protagonistas a personas y hasta empresas especializadas que ofrecen eliminar deudas de manera permanente, cambiar tu puntuación crediticia negativa a una “en verde” e inclusive, la posibilidad de adquirir tarjetas o préstamos al instante.

“Invocamos a la ciudadanía a tener cuidado con esta modalidad, pues los delincuentes se presentan como Equifax y comparten los nombres de nuestros ejecutivos, haciéndose pasar por ellos para estafar a los usuarios”, comenta Mori.

Sobre ello, el especialista destaca que la única forma de salir de la lista de morosos es pagando la deuda pendiente, para lo cual recomienda contactarse con la entidad financiera acreedora y revisar posibilidades de reprogramación o financiamiento. De igual manera, cualquier solicitud de revisión de información o reclamo que pudiese estar registrada de manera incorrecta o inexacta, es atendida de manera gratuita. Equifax/Infocorp no realiza ningún tipo de cobro por este concepto.

Además, resalta la importancia de adquirir tu reporte de crédito a través de canales oficiales como en la tienda virtual en wwww.infocorp.com.pe/deudas, el centro de atención físico en Av. Riviera Navarrete 849, San Isidro, o llamando al (01) 415 0330.

¿Cómo volverse atractivo para las entidades financieras?

Aquí te dejamos los 4 pasos:

1. Adquiere tu Reporte de crédito Infocorp y verifica tus deudas registradas aquí.

2. Si tienes alguna deuda que no reconoces, consulta con la entidad financiera y verifica la veracidad de tus deudas.

3. Si la información es correcta, paga paga y solicita tu carta de no adeudo, o reprograma tu deuda con tu acreedor según las posibilidades que tengas.

4. Si la información no es correcta o no está actualizada, comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención: reclamostirs@equifax.com o al teléfono (01) 415 0330. La revisión de la información es gratuita.