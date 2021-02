Elecciones 2021: Qué hacer si aún no recibes mensaje de “Elige tu local de votación”

A poco de celebrarse las Elecciones Generales 2021, el domingo 11 de abril, aún hay varios ciudadanos que desconocen su local de votación, el cual eligieron hace semanas en la plataforma que habilitó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): “Elige tu local de votación”.

Como se recuerda, la ONPE busca que el elector no use transporte público para movilizarse, además de no abarrotar los centros de votación, a fin de resguardar la seguridad sanitaria frente a la pandemia a causa del coronavirus.

Si utilizaste esta plataforma para elegir tres opciones de centro de votación cercanos a tu domicilio y todavía no te llega ningún mensaje de dónde sufragarás; aquí te explicamos lo que debes hacer.

¿Qué hacer si aún no me llega el mensaje con mi local de votación?

-Lo primero que debes hacer es revisar en la bandeja de entrada del correo electrónico que registraste en la plataforma “Elige tu local de votación”. Si no hay un mensaje de confirmación con el nombre de tu local asignado, dirígete a tu carpeta Spam o correo no deseado; ya que probablemente éste se almacenó en dicho lugar.

-Si es que tampoco hay nada en dicha bandeja, ten paciencia. La ONPE se encuentra aún en el proceso de confirmación de tu local de sufragio y está enviando los correos correspondientes de forma paulatina.

-En el caso de que los días pasen y aún no te llegue nada, podrás visualizar tu local de votación en la página web de consultas que la Oficina Nacional de Procesos Electorales está pronta a habilitar para todos los electores.