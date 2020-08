Reino Unido: Mujer de 35 años estuvo en UCI 105 días por coronavirus y despertó con un pulmón operativo

El coronavirus no logró acabar con la vida de Fatima Bridle, quien estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 105 días; sin embargo, pese a que logró vencer la batalla a la muerte, los médicos le revelaron que solo tiene un pulmón operativo a raíz de los estragos que generó la enfermedad en su organismo.

Las redes sociales viralizaron el nombre de Fatima a raíz de su batalla prolongada contra la COVID-19 en Reino Unido, donde estuvo en UCI del Hospital General de Southampton por 141 días de los cuales pasó 105 con ventilador en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fatima Bridle estuvo en coma por 40 días a causa del coronavirus

Según revelaron los medios internacionales, la mujer logró soportar 40 días en coma tras complicarse la enfermedad. Le hicieron una traqueotomía, enfrentó una neumonía y siente que su recuperación es un milagro. Hasta ahora no puede creer lo doloroso que puede ser el coronavirus y lo difícil que es tratarlo.

"Sigo sin creer que me haya despertado de todo esto. Siento que me han regalado una nueva vida”, dijo a The Sun la sobreviviente, quien recordó que se habría contagiado de coronavirus tras un viaje con su esposo a Marruecos.

Lucha contra la muerte por coronavirus en Reino Unido

Según reveló la mujer de 35 años al citado medio, fue el 12 de marzo cuando la ingresó al Hospital General de Southampton. A los 6 días fue enviada UCI. Su situación era crítica.

El 24 de marzo le informaron a su esposo Tracy que Fátima no había respondido a los antibióticos. “A las finales estuvo en coma durante 40 días y pensé que la estaba perdiendo. Recé mucho. Todo abril fue horrible. Me estaba volviendo loco. Lloraba todo el tiempo y me pusieron medicamentos”, dijo.

Exclusive: Britain’s longest-suffering Covid patient returns home after 141 days in hospital. Fatima Bridle, 35, says she feels like she’s been “gifted a new life” https://t.co/8yv7BAigZ7 — Isaac Crowson (@icrowson) August 2, 2020

El esposo de Fátima también comentó que desarrolló sepsis (enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta grave e inflamatoria a bacterias u otros microorganismos). El panorama era más complicado todavía.

“Esa noticia fue horrible. La sepsis estaba matando las células sanguíneas. Su pulmón derecho funcionaba mejor que el izquierdo y tenía transfusiones. Después de algunas semanas dijeron que habían manejado la sepsis, pero luego volvió y ella luchó contra ella nuevamente” recuerda en entrevista con The Sun.

Pulmones sufren daño irreparable por el coronavirus

Durante el internamiento los pulmones de Fatima Bridle sufrieron graves daños. Ella recuerda que cuando estaba respirando con el ventilador sintió un dolor tremendo. “Me hubiera gustado estar muerta en algún momento. Fue muy aterrador. Quería gritar, pero no pude”, afirma.

Sin embargo, Fatima Bridle fue mostrando signos de recuperación. Diversos médicos del Hospital General de Southampton, especialistas en pulmones, dijeron que nunca había visto un progreso tan milagroso.

Actualmente la joven respira a través de un solo pulmón, ya que el otro terminó completamente dañado. “El Hospital General de Southampton me salvó la vida. Todos fueron increíbles. Todos merecen una medalla”, aseguró para 20 Minutos.