Ministro de Salud no descarta enviar el avión presidencial a China para recoger respiradores.

Ante la crisis generada por el nuevo coronavirus, el Ministro de Salud, Víctor Zamora, no descartó hacer uso del avión presidencial y enviarlo a China para traer pruebas rápidas, equipos de protección y respiradores mecánicos que ha comprado el Perú, pero ahora están confiscados en el “país del sol naciente”.

“Las indicaciones del presidente han sido claras, no cerrar ninguna puerta. No sé si vamos a mandar el avión presidencial a China, pero no está descartada ninguna opción [...] Tenemos 20 mil pruebas moleculares retenidas en Brasil, respiradores en China, equipos de protección también allá”, señaló el titular del Ministerio de Salud.

“En la situación actual todo está cambiando y existen regulaciones que se producen sobre la marcha”, acotó.

Asimismo, Zamora explicó que se han realizado las compras posibles para tratar de hacerle frente a la pandemia del nuevo coronavirus, aunque los procesos burocráticos menguan sus intentos.

“Depende de los contratos [que lleguen], por ejemplo, del millón de pruebas rápidas ya recibimos 300 mil, debimos haber recibido medio millón la semana pasada, pero han cambiado la regulación y estamos esperando que esto llegue la próxima semana sin falta”, remarcó.

Cabe resaltar que el ministro informó hace unos días que se creará un comando humanitario para recoger cadáveres de las víctimas del coronavirus.

“Un grupo va a morir en el hospital; otro, en la calle, en albergues o en sus casas. Para esto se creará un comando humanitario de levantamiento de cadáveres”, dijo en diálogo con una radio local.

“El grupo humanitario que hemos creado responde a la necesidad de manejar los cadáveres con mucha dignidad y respeto”, agregó en una conversación con RPP.