¿Cómo ayudar a tu hijo para un mejor desempeño en el área académica?

Son importantes las calificaciones, pero aún más saber cómo reforzar las capacidades de tus hijos. Muchas veces pueden prepararse para los temidos exámenes, pero el pánico termina perjudicando su desempeño.

Para que los alumnos superen con éxito estas evaluaciones lo ideal es trabajar en sus habilidades básicas.

Por ello, Elizabeth Aldazabal, gerente de producto de Ediciones Corefo recomienda lo siguiente:

1. Conversa con los docentes

La única forma de conocer el verdadero rendimiento de sus hijos es teniendo una buena relación y comunicación con sus profesores.

Forma una alianza con ellos y mantente atento a cómo evolucionan sus notas en cada área académica.

2. Ayuda en casa

Los alumnos deben tener un horario para estudiar, distraerse y descansar. Evita que pasen toda la tarde y noche estudiando. Distribuye tres bloques de 20 minutos para que repasen las materias que deben rendir e intercala cada uno de ellos con otros 10 minutos de descanso. Eso les ayudará a concentrarse mejor.

3. No más de 10 minutos con aparatos electrónicos

Tanto para el estudio como para el descanso, evita que pasen demasiado tiempo conectados al celular, computadora, tablet y al televisor. Con 10 minutos es suficiente y asegúrese de mantener todos estos dispositivos fuera de su dormitorio.

Luego de estudiar, un juego de mesa, una buena lectura o incluso sacar a pasear a la mascota puede darles ese momento a solas necesario para reordenar sus ideas.

4. Utilice estrategias de aprendizaje integradas

Enséñales a elaborar mapas conceptuales y mentales, esquemas de llaves, cuadros comparativos y organice con ellos la información con palabras claves.

Luego integre materias: por ejemplo, si debe repasar temas de Ciencia Tecnología y Ambiente, pídales que redacten conceptos claves, revise su ortografía y gramática; así estará integrando también comunicación.

5. Sea tolerante y no altere sus emociones

A veces los escolares se estresan porque los padres los presionan demasiado y les transmiten todo su estrés. Tenga paciencia y procure hablarles bien. No deje de motivarlos y dígales que lo están haciendo bien; así reforzará sus conocimientos y les transmitirá confianza.

6. Potencie su sentido crítico

Converse con ellos sobre lo que aprenden a diario en clases. Hable con ellos sobre realidad nacional y que le narren su opinión. No es necesario ser críticos ni entrar en detalles; que sepan lo básico es suficiente. Si desde niños no desarrollan su pensamiento crítico, no esperemos que años más tarde sepan elegir bien a sus autoridades.

7. No descuide sus 8 horas de sueño

Mientras los estudiantes duermen, sus neuronas se reconectan y la información que reciben pasa a su memoria a largo plazo. Es ahí cuando el conocimiento se queda para siempre. Por ello, el sueño es un factor clave en el proceso de aprendizaje.