Outfits para combinar tus camisas a cuadros [FOTOS]

Las camisas a cuadros tienen una gran variedad de combinaciones para crear distintos outfits. Es una buena opción para vestir casual y no nos toma mucho tiempo para encontrarle el complemento ideal. Aquí te presentamos algunas ideas para combinar una misma camisa en todos los estilos.

Lo típico y más común es vestir una camisa a cuadros con jeans pitillos y un par de zapatillas converse. Sencillo, rápido y esporádico para ir de paseo al parque o salir con las amistades a conversar.

Otra idea muy común es amarrar la camisa a la cintura con las mangas. Un look más suelto y atrevido que rompe con lo cotidiano. Incluso, puedes llevar una casaca de jean o de cuero encima. Te verás más atrevida y súper chic.

Pero eso no es todo, los zapatos altos también te ayudarán a verte más decidida a la hora de lucir este tipo de camisas. Más atractiva que nunca sin necesidad de vestir prendas muy abiertas.

Si tu objetivo es verte más sensual todavía, entonces puedes amarrar la camisa a la cintura y llevar debajo un polivestido. Para cerrar con broche de oro; tacones alto que sobrepasen la zona de la rodilla. El color también es importante, el tono oscuro como el negro te sumará bastante en la ropa y calzado.

Si quieres que tu cintura se vea moldeada y más delgada, pues amarrar la camisa a la cintura también será preciso, sin embargo, el truco está en que deberás usar una blusa pequeña en la parte de arriba, por ejemplo, un top.

Para ir a la oficina, usar esta prenda también es posible. En este caso, puedes incluir un saco de tono serio y abierto que deje relucir los cuadros de la camisa. Procura que el saco sea de un solo color.

En verano, puedes usarlo con shorts, overoles, faldas jeans o de tela, etc. La camisa puede ir por dentro o fuera de la prenda con la que deseas complementarla en la parte de abajo. Úsalos con zapatos altos, bajos, zapatillas, etc. Un look casual, fácil de combinar y a tu libre estilo.