Anahí de Cárdenas cumple su sueño y modela la prenda perfecta para este invierno

Anahí de Cárdenas se ha convertido en un ejemplo de resistencia y lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace un año y que la obligó a replantear muchos aspectos de su vida. La pérdida de su cabello y la extirpación de un seno producto de las quimioterapias y tratamientos fueron algunos inconvenientes con los que la actriz tuvo que lidiar, pero que le permitieron quererse nuevamente sin juzgamientos.

Por ello utiliza sus redes sociales para compartir sus nuevos proyectos y enviar mensajes de reflexión y amor propio para todos sus seguidores. Y en su Instagram hemos podido encontrar algunas prendas de invierno que resultan perfectas para combatir el incesante incremento del frío limeño.

Como sabemos la moda longwear se apoderó de nuestras calles pues desde que comenzó la cuarentena la mayoría hemos optado por llevar prendas sueltas, holgadas y cómodas. Pero, desde que el frío se volvió más incesante las chompas y abrigos son ahora nuestro complemento ideal.

Anahí de Cárdenas no es ajena a esta tendencia y hemos constatado que las chompas en cuello redondo y cuello tortuga de lana o algodón son parte de sus outfits favoritos. Pero, hay una prenda que nos llamó particularmente la atención pues está hecha de un material muy suave y delicado: la alpaca.

Anahí de Cárdenas y la prenda más abrigadora del invierno

La actriz enseña un look muy chic en el que combina un sweater con unas leggings de estampado trivial y unos aretes largos que le aportan más estilo a su look. Y además acompañó la imagen con un texto en el que explica que siempre había soñado con modelar una de las prendas de Sitka Semsch.

“Hay muchos diseñadores de modas buenos en este país. Muy buenos. La calidad de las prendas es increíble, sin nada que envidiar a diseñadores de talla internacional famosisimos. Una de ellas es @sitka.semsch. Cuando yo modelaba, uno de mis sueños era estar en algún show suyo, caminando esa pasarela larguísima. Pero lamentablemente no tenía la talla, verán, yo era la modelo de pasarela más chata de lima”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Pero la vida tiene maneras bonitas de regresar las cosas y cumplir deseos. Quizás no me ligo la pasarela, pero hoy puedo decir que la marca de ropa @saya.peru de la diseñadora @sitka.semsch me ha mandado un regalo hermoso, y ese regalo incluye esta chompa bella de alpaca que se mueren lo que es de rica. No me la voy a quitar en todo el invierno! 🤣 Gracias @saya.peru por cumplir mi sueño de la Anahí modelo adolescente! Nunca dejen de soñar! #alpaca #moda #invierno #nuncadejesdesoñar”, agregó a la publicación.