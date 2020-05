Cómo llevar jeans a la cadera en el cambio de estación

El confinamiento, producto de la pandemia mundial, no significa que no alistemos las prendas de nuestra preferencia para poder salir a las calles a realizar breves caminatas y volver a pasos lentos a la normalidad. Los jeans a la cadera son los favoritos de muchas de nosotras que buscamos algo de atrevimiento en nuestro look.

El cambio de estación siempre genera algunas preguntas, pero te diremos que los jeans a la cadera siempre resultan una buena opción sea la estación que sea. Sabemos que también hay muchas mujeres que no se arriesgan una prenda tan osada como esta, por eso hemos preparado una guía para que te animes a ir un paso más allá y estés decidida cuando las puertas se abran para salir, poco a poco, a las calles.

¿De qué materiales deben ser mis jeans a la cadera?

Lo bueno de estas prendas es que existe toda una gama de materiales listos para usarse en los jeans a la cadera. Están aquellos de textiles satinados que nos otorgan un aire retro, mientras que también está esa onda deportiva que la otorgan los textiles ligeros.

Si también prefieres la elegancia, también se recomienda dejar a un lado los pantalones de mezclilla, para intentar con los pantalones de algodón y combinarlos con atuendos más formales.

¿Qué detalles deben acompañar a mis jeans a la cadera?

Los detalles son vitales para que los jeans a la cadera luzcan fabulosos en tu figura. Los especialistas indican que es importante que puedan apreciarse, por ejemplo, detalles de franjas deshilachadas en las pantorrillas de los pantalones de mezclilla, así como también detalles de pedrería y bordados.

¿Qué colores usar en jeans a la cadera?

“En gustos y colores…”, reza un viejo refrán, sin embargo para los pantalones de mezclilla a la cadera los especialistas indican que las distintas tonalidades de azul pintan a la perfección. Desde los tonos claros hasta los azules marinos profundos, estas prendas destacan por su versatilidad, aunque también los tenemos en colores negro y blanco. No dejes a un lado las tonalidades grises ni los jeans deslavados.

¿Cómo acompañar los jeans a la cadera?

Si eres una mujer de caderas anchas, puedes seguir el ejemplo de la modelo Ashley Graham que lució sus jeans a la cadera con un par de stilettos con tacones de correa, los mismos que hicieron brillas su pantalón de modelo acanalado. Si no eres de amplias caderas, te recomendamos prescindir de muchos accesorios, ya que el minimalismo queda perfecto con estas prendas. No recargues mucho tu look.

¿Qué debo evitar cuando uso jeans a la cadera?

Como lo precisamos líneas arriba, el minimalismo es una buena opción, aunque también puedes jugar con diferentes prendas, hecho que te permites cuando usas jeans a la cadera. El problema viene cuando usas accesorios que rompen con su línea estilizada. Por ejemplo, las botas altas no siempre combinan con ellos y suelen malograr la armonía.