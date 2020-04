¿Cómo lograr que mi cabello permanezca limpio por más tiempo?

Cuando hablamos del cuidado del cabello y cómo mantenerlo limpio por más tiempo no podemos dejar de mencionar el uso de mascarillas y tratamientos de belleza para remover el exceso de grasa; sin embargo, hay otro punto que no debemos pasar por alto: la frecuencia del lavado del pelo.

Y es que aunque quisiéramos no existe una fórmula ideal para que nuestra melena no se ensucie tan a menudo. No obstante, si conocemos los mejores tips de belleza que los expertos nos recomiendan podremos realizar un lavado de pelo correcto.

¿Cómo lavar el pelo para que no se ensucie tan rápido?

El dermatólogo Sergio Vañó, coordinador de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, recalcó a Telva la importancia de lavar el cabello y agregó que la frecuencia dependerá del tipo de pela de cada persona.

"El pelo se debe lavar con la frecuencia necesaria para mantenerlo limpio y esto puede variar de una persona a otra dependiendo de la producción de sebo de cada individuo, de la contaminación, del medio ambiente y de los hábitos de vida. Habrá por tanto personas que precisen lavarse el pelo diariamente y, otras, cada 2-3 días", comentó.

Asimismo, Vañó añadió otro aspecto fundamental que debemos considerar: los productos que utilizamos para mantener limpio nuestro cabello.

"Más importante que la frecuencia con la que se lava el cabello es elegir los productos adecuados para hacerlo. Los champús son productos cosméticos que contienen detergentes con los que se consigue eliminar el sebo y la suciedad del pelo. En general, se recomienda que un champú sea de pH neutro (entre 4,5 y 5,5) para que no dañe el tallo piloso y la piel del cuero cabelludo y que sea aniónico, no iónico o anfotérico", dijo.

Además, el experto comenta que si tenemos un exceso de producción de sebo en el pelo podemos optar por champús en seco y realizar masajes en el cuero cabelludo al momento de limpiar nuestro pelo para ayudar a eliminar la suciedad.

"Los champús en seco son efectivos en cuanto a mejorar el aspecto cosmético del pelo de forma transitoria, aunque no limpian el cabello de forma tan efectiva como si realizamos un lavado clásico. No obstante, son una herramienta interesante para pacientes a las que se les engrasa fácilmente el pelo, para poder darle un aspecto más limpio, por ejemplo, al final de su jornada de trabajo antes de una cena, sin necesidad de volver a lavarlo tras el lavado de la mañana", comentó.