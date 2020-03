Belinda le dice adiós al cabello largo por este cómodo look

Belinda sorprende en Instagram con su cómodo y fresco cambio de look. La cantante se unió a la tendencia del corte bob, una ideal forma de sentirse fresca en casa para hacer teletrabajo, en estos días de cuarentena.

Que nada te distraiga y te incomodo como este corte de cabello. Tener el cabello corto nos ayuda a darle un respiro a nuestro, darle forma y sentirnos más libres.

Belinda se atrevió a despedirse de su larga cabellera por este peculiar look, de esta manera, sus miles de seguidores se quedaron impactados. Pues, a la cantante mexicana le queda espectacular el cabello largo y corto. No se hace problemas, ella se siente bien con todos sus looks.

¿El corte bob puede ser una forma de llevar el cabello en esta cuarentena?

En estos días de cuarentena, lo único que queremos es pasar tiempo en familia, aprendiendo cosas nuevas, y compartiendo con los nuestros, no queremos estresarnos en el peinado que vas a tener hoy, mañana y pasado. Por ahora, podemos hacer una pequeña pausa a eso.

Así que, por supuesto que sí, si eres parte de las personas que les tocó el teletrabajo, este corte te puede ser muy útil. Estarás totalmente cómoda para hacer tus trabajos. Con este peinado no necesitarás tanto cuidado y peinado con este estilo. Así que si ya tienes este, pues siéntete afortunada.

Beneficios de tener el cabello corto

No solo en época de verano recurrimos a cortarnos el cabello, por el intenso calor que este nos genera. También cuando sentimos que ya está muy grande, y de pronto, vemos que nos está robando espacio, decidimos ir a la peluquería a ponerle fin con un corte de pelo.

Llega el momento en el que, incluso, nos cansamos de pasar el peine, una y otra vez sobre nuestro cabello o por culpa de los excesivos tintes y uso de planchas, las puntas se quiebran o rompen. Es ahí, donde antes que nos volvamos locas, decidimos decirle adiós a nuestra larga cabellera.

Pero, sin duda alguna, tener el cabello corto siempre será una buena opción cuando no queremos sufrir más con el peine, tenemos calor, deseamos ahorrarnos tiempo al momento de hacernos un peinado y no buscamos hacernos grandes peinados.